Trump anunță un acord pentru încheierea războiului din Ucraina după discuții cu rușii. „Toată lumea va fi încântată. Ar putea implica întreaga Europă.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri, 6 noiembrie, că a avut o întâlnire privată cu Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, și că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi încheiat în curând. Declarația vine în contextul pregătirilor pentru o nouă rundă de negocieri între reprezentanții Rusiei și Ucrainei, programată pentru 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi.

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