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Politică

Trump anunță un posibil acord major cu Putin, care ar putea implica întreaga Europă. Ce a discutat cu emisarul Kremlinului

p Scris de pro tv
Trump anunță un posibil acord major cu Putin, care ar putea implica întreaga Europă. Ce a discutat cu emisarul Kremlinului
Aosom
Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu unul dintre principalii emisari ai lui Vladimir Putin, la doar câteva ore după ce Prima Doamnă a Americii a primit oficiali ruși și ucraineni.

Sursa: Stirile Pro.tv

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