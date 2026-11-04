Trump ar fi discutat cu consilierii săi despre înlocuirea șefului Pentagonului, Pete Hegseth, după înfrângerea republicanilor

Președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi întrebat pe consilierii săi dacă secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar trebui să rămână în funcție după înfrângerea republicanilor la alegerile intermediare, au declarat surse familiarizate cu discuțiile pentru CBS News. Deocamdată, liderul de la Casa Albă nu ar fi luat o decizie privind o eventuală schimbare. Potrivit publicației americane, […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗