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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Trump are un nou șef de cabinei, în persoana fostului său consilier: cine e Stephen Miller

m Scris de mihai cistelican
Trump are un nou șef de cabinei, în persoana fostului său consilier: cine e Stephen Miller
Aosom
Stephen Miller este arhitectul politicii dure a lui Trump în domeniul imigraţiei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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