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Politică

Trump consideră acum „extrem de puţin probabilă” reluarea atacurilor împotriva Iranului. „I-am lovit foarte tare”

v Scris de viorela marin
Trump consideră acum „extrem de puţin probabilă” reluarea atacurilor împotriva Iranului. „I-am lovit foarte tare”
Aosom
Preşedintele american Donald Trump a declarat că este „extrem de puţin probabil” să fie nevoit să ordone Statelor Unite să reintre în război cu Iranul, atâta timp cât se înregistrează progrese în negocierile privind programul nuclear al Teheranului şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz. El a afirmat acest lucru de cinci ori în cadrul unui interviu acordat …

Sursa: Hotnews

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