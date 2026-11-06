 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Trump dă vina pe alegători pentru prăbușirea burselor: ”Tâmpocraţii” au avut o zi mare marţi

g Scris de george traicu
Trump dă vina pe alegători pentru prăbușirea burselor: ”Tâmpocraţii” au avut o zi mare marţi
Aosom
Preşedintele Trump a declarat joi seara că alegătorii sunt singurii vinovaţi pentru prăbuşirea istorică a pieţei bursiere.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech