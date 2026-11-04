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Politică

Trump, despre o posibilă destituire a sa: „Democrații și-ar distruge partidul dacă ar încerca”

m Scris de maria miron
Trump, despre o posibilă destituire a sa: „Democrații și-ar distruge partidul dacă ar încerca”
Aosom
Președintele american Donald Trump susține că o eventuală încercare a democraților de a-l destitui ar avea consecințe grave pentru propriul lor partid. El spune că nu se teme de destituire, în ciuda victoriei democraților la alegerile din SUA.

Sursa: Mediafax Ro

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