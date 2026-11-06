Trump dezvăluie că s-a văzut cu omul lui Putin: „O să fie un acord mare și frumos”

Donald Trump a declarat că s-a întâlnit joi, în cadrul unei discuții private, cu emisarul lui Vladimir Putin, după ce oficialul rus a participat alături de reprezentanți ai Ucrainei la un eveniment organizat la Casa Albă de prima doamnă a SUA, Melania Trump, transmite Reuters, Trump nu a dorit să dezvăluie detalii despre discuția pe …

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