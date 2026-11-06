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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Trump este pregătit să redefinească „președinția șchioapă”. Ce ar putea urma după pierderea Congresului (analiză)

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Trump este pregătit să redefinească „președinția șchioapă”. Ce ar putea urma după pierderea Congresului (analiză)
Aosom
Trump a pierdut controlul asupra ambelor camere ale Congresului american, însă acest rezultat nu înseamnă neapărat că președintele SUA va avea o influență mai redusă în ultimii doi ani de mandat

Sursa: Stiri Pe Surse

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