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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Trump este sub presiunea lui Putin, spune fostul general Ben Hodges: „Cred că a fost cumpărat”

c Scris de cristina stancu
Trump este sub presiunea lui Putin, spune fostul general Ben Hodges: „Cred că a fost cumpărat”
Aosom
Înfrângerea suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului continuă să producă unde de șoc la Washington, iar criticile la adresa președintelui Donald Trump devin tot mai dure.

Sursa: Adevarul

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