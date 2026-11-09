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Politică

Trump exclude aproape complet un nou atac asupra Iranului, dar avertizează că are trei portavioane pregătite în regiune

b Scris de bogdan antonescu
Trump exclude aproape complet un nou atac asupra Iranului, dar avertizează că are trei portavioane pregătite în regiune
Aosom
Trump a declarat că este „extrem de puţin probabil” să fie nevoit să ordone Statelor Unite să reintre în război cu Iranul, atâta timp cât se înregistrează progrese în negocierile privind programul nuclear

Sursa: Stiri Pe Surse

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