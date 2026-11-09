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Politică

Trump face un pas înapoi și recunoaște că deportările au mers prea departe

r Scris de redacția jurnalul
Trump face un pas înapoi și recunoaște că deportările au mers prea departe
Aosom
Președintele american, Donald Trump, a recunoscut duminică că politica sa de imigrație a fost prea dură și că aceasta a contribuit la înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate în cursul săptămânii trecute.

Sursa: Jurnalul Ro

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