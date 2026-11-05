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Politică

Trump ignoră înfrângerea electorală și se refugiază în proiectul său de la Casa Albă. Ce le-a arătat jurnaliștilor în loc să vorbească despre dezastrul republicanilor

d Scris de daniel mihai dragomir
Trump ignoră înfrângerea electorală și se refugiază în proiectul său de la Casa Albă. Ce le-a arătat jurnaliștilor în loc să vorbească despre dezastrul republicanilor
Aosom
La o zi după înfrângerea republicanilor, Donald Trump le-a prezentat jurnaliștilor viitoarea sală de bal de la Casa Albă și a vorbit despre planurile sale de construcție.

Sursa: Stiri Pe Surse

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