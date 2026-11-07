Trump îl propune pe Dana White, președintele unei organizații de arte marțiale mixte, pentru postul de purtător de cuvânt al Casei Albe

Președintele american Donald Trump a anunțat că i-a oferit lui Dana White postul de comunicator al Casei Albe. Dana White este președintele executiv al UFC (Ultimate Fighting Championship), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte. Dacă va accepta, va fi noul secretar de presă al Casei Albe după ce Karoline Leavitt s-a retras la […]

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