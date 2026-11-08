Trump, înfrânt la alegerile de la jumătatea mandatului. Cine sunt politicienii care au schimbat echilibrul de putere la Washington

Donald Trump a primit o lovitură puternică la alegerile de la jumătatea mandatului. Democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului și au câștigat în state în care republicanii dominau de zeci de ani. Printre învingători se numără mai multe personaje controversate pe care liderul de la Casa Albă le-a atacat personal. Un material marca Realitatea PLUS despre oamenii aleși să schimbe echilibrul politic de la Washington.

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