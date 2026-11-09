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Politică

Trump își aduce omul de luptă la Casa Albă. Dar cine îi aduce voturile din Congres?

a Scris de alexandru grumaz
Trump își aduce omul de luptă la Casa Albă. Dar cine îi aduce voturile din Congres?
Aosom
După ce republicanii au pierdut ambele camere ale Congresului, Donald Trump îl aduce la conducerea echipei Casei Albe pe Stephen Miller, arhitectul politicii sale dure de imigrație. Îi va întări Miller poziția la negocieri sau va transforma Aripa de Vest într-un buncăr ?

Sursa: Adevarul

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