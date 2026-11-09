Trump lansează acuzații de fraudă privind alegerile, la o săptămână după înfrângerea republicanilor. Reacție de la vârful Partidului Democrat

Președintele republican al Statelor Unite, Donald Trump, a lansat acuzații de fraudă cu privire la alegerile de la jumătatea mandatului, care au fost câștigate de democrați. În urma scrutinului din 3 noiembrie, democrații vor prelua controlul asupra Congresului SUA. „Crede cineva cu adevărat că aceste «Alegeri» au fost cinstite. Cum au putut Sondajele să greșească …

Distribuie: Facebook Instagram