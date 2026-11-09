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Politică

Trump lansează acuzații de fraudă privind alegerile, la o săptămână după înfrângerea republicanilor. Reacție de la vârful Partidului Democrat

v Scris de vladimir ionescu
Trump lansează acuzații de fraudă privind alegerile, la o săptămână după înfrângerea republicanilor. Reacție de la vârful Partidului Democrat
Aosom
Președintele republican al Statelor Unite, Donald Trump, a lansat acuzații de fraudă cu privire la alegerile de la jumătatea mandatului, care au fost câștigate de democrați. În urma scrutinului din 3 noiembrie, democrații vor prelua controlul asupra Congresului SUA. „Crede cineva cu adevărat că aceste «Alegeri» au fost cinstite. Cum au putut Sondajele să greșească …

Sursa: Hotnews

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