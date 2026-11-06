 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Trump lasă Israelul fără ajutor militar. Președintele Isaac Herzog: „Un fulger din senin”

s Scris de stefan lupu
Trump lasă Israelul fără ajutor militar. Președintele Isaac Herzog: „Un fulger din senin”
Aosom
Președintele israelian Isaac Herzog a primit o lovitură neașteptată din partea lui Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a anunțat oprirea ajutorului militar american pentru Israel. În paralel, Herzog trebuie să desemneze un nou premier în urma alegerilor parlamentare. The post Trump lasă Israelul fără ajutor militar. Președintele Isaac Herzog: „Un fulger din senin” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech