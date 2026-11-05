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Politică

Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale

a Scris de andi miron
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
Aosom
Înfrângerea republicanilor la alegerile parțiale (midterms) din SUA, desfășurate în această săptămână, nu este o surpriză. De-a lungul timpului, partidele care au susținut președintele în funcție au înclinat steagul în 90% din cazuri.

Sursa: Ziare

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