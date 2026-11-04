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Politică

Trump pierde o rundă, nu meciul

a Scris de ana maria pacuraru
Trump pierde o rundă, nu meciul
Aosom
America a votat. Democrații au câștigat Camera și Senatul. Și ce a făcut Donald Trump? I-a felicitat. Pentru că exact asta face un om de afaceri adevărat. Știe că o negociere nu se termină la prima rundă.

Sursa: Realitatea

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