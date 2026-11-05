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Politică

Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor. Președintele SUA a evitat să vorbească despre eșec și s-a refugiat în proiectul Sălii de Bal

o Scris de oana ababei
Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor. Președintele SUA a evitat să vorbească despre eșec și s-a refugiat în proiectul Sălii de Bal
Aosom
Donald Trump a avut miercuri prima apariție publică după înfrângerea electorală majoră suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului.

Sursa: Adevarul

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