„Ar putea să înglobeze toată Europa!” Declarația lui Donald Trump despre un posibil acord cu Rusia ridică o întrebare majoră: ce se pregătește, de fapt, dincolo de negocierile pentru Ucraina? The post Trump profețește un posibil acord „foarte mare” cu Rusia: „Ar putea să înglobeze toată Europa” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗