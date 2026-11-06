 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Trump profețește un posibil acord „foarte mare” cu Rusia: „Ar putea să înglobeze toată Europa”

m Scris de madalina bahrim
Trump profețește un posibil acord „foarte mare” cu Rusia: „Ar putea să înglobeze toată Europa”
Aosom
„Ar putea să înglobeze toată Europa!” Declarația lui Donald Trump despre un posibil acord cu Rusia ridică o întrebare majoră: ce se pregătește, de fapt, dincolo de negocierile pentru Ucraina? The post Trump profețește un posibil acord „foarte mare” cu Rusia: „Ar putea să înglobeze toată Europa” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech