 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Trump rămâne puternic și preocupat de moștenire. Cel mai mare pericol pentru Europa: politica imprevizibilă față de Rusia și Ucraina

a Scris de ana-maria gherghiță
Trump rămâne puternic și preocupat de moștenire. Cel mai mare pericol pentru Europa: politica imprevizibilă față de Rusia și Ucraina
Aosom
Președintele american Donald Trump ar putea fi afectat din punct de vedere politic de alegerile de la jumătatea mandatului, dar rămâne un actor extrem de puternic și imprevizibil, preocupat de moștenirea pe care o va lăsa. În urma unei înfrângeri electorale zdrobitoare suferite de Partidul Republican, guvernele europene s-au abținut în mare măsură de la orice manifestare oficială de bucurie, conștientizând că trebuie să mențină relații bune cu Trump, notează The New York Times.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech