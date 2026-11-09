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Politică

Trump recunoaște că deportările au fost „prea dure” și propune un acord cu democrații. Schimbare de poziție după alegeri

v Scris de vlad dobrea
Trump recunoaște că deportările au fost „prea dure” și propune un acord cu democrații. Schimbare de poziție după alegeri
Aosom
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut că politica sa privind deportările a fost „prea dură” şi s-a oferit să încheie un acord privind imigraţia cu democraţii.

Sursa: Stirile Pro.tv

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