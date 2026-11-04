Trump schimbă tonul față de Iran, după ce a pierdut alegerile: sărbătoare în stradă la Teheran

Politică

De ce îmbătrânim în ritmuri diferite, deși avem aceeași vârstă 05 Nov 2026

Anca Alexandrescu îl pune la zid pe George Simion: „În casa cărui lider PSD ați negociat postul de ministru de Externe pentru Ponta?” 05 Nov 2026

Cutremur în România, joi, 5 noiembrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul din această după-amiază și unde s-a produs 05 Nov 2026

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia 05 Nov 2026

Cum arată viața profesorilor navetiști care merg și 100 de kilometri ca să ajungă la școală: „Predau în cinci școli și îmi place ceea ce fac” 05 Nov 2026