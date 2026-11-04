 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Trump schimbă tonul față de Iran, după ce a pierdut alegerile: sărbătoare în stradă la Teheran

m Scris de mihai cistelican
Trump schimbă tonul față de Iran, după ce a pierdut alegerile: sărbătoare în stradă la Teheran
Aosom
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că armata SUA nu are nevoie să folosească arme nucleare împotriva Iranului, care a fost deja grav slăbit de loviturile anterioare.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech