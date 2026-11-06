Trump semnează un ordin care interzice viitorilor președinți să modifice Biroul Oval

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care, spune el, va împiedica viitorii președinți să facă schimbări la Biroul Oval al Casei Albe. Trump, un fost magnat imobiliar, a modificat el însuși biroul oficial al președintelui în timpul celui de-al doilea mandat, în special prin adăugarea multor elemente aurii pe pereții acestuia. „Așadar, …

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