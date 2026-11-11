Trump și Putin în căutarea păcii în războiul din Ucraina. De ce Rusia semnalează o flexibilitate neobișnuită la negocieri

Donald Trump și Vladimir Putin sunt în căutarea păcii în războiul din Ucraina. Președintele american a anunțat un „acord mare și frumos” pentru a pune capăt războiului din Ucraina, el grăbindu-se spre terminarea conflictului, dar Putin nu. Totuși, surse din apropierea negocierilor care au loc la Abu Dhabi spun că Rusia semnalează o flexibilitate neobișnuită, chiar și în ceea ce privește încetarea luptelor de pe linia frontului actuală.

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