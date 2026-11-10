Trump spune că războiul cu Iranul „practic s-a încheiat”: „Teheranul a fost învins”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că războiul cu Iranul „s-a încheiat efectiv din punct de vedere militar” în urma discuțiilor cu prim-ministrul qatarez, dar a afirmat că Washingtonul va menține cea mai mare blocadă navală din istorie împotriva Teheranului. Trump a subliniat că Iranul a fost „învins”, dar SUA încă caută o soluție pe […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗