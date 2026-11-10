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Politică

Trump susține că FBI-ul investighează aventura dintre șeful Nvidia și presupusul spion chinez

d Scris de dan popa
Trump susține că FBI-ul investighează aventura dintre șeful Nvidia și presupusul spion chinez
Aosom
Președintele american Donald Trump a declarat că FBI-ul investighează aventura dintre directorul executiv al Nvidia și un presupus spion chinez, scrie BBC. Trump a declarat că a vorbit luni cu Jensen Huang în urma unor rapoarte conform cărora SUA credeau că acesta a fost vizat într-o campanie de spionaj chineză. „I-am pus întrebarea: «Aveai vreo …

Sursa: Hotnews

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