Trumpismul, la începutul sfârșitului. Trump primește lovitura de grație

Alegerile intermediare au transformat nemulțumirea față de al doilea mandat al lui Donald Trump într-un avertisment politic major. Cu un Congres ostil, o popularitate în cădere liberă și o tabără republicană tot mai divizată, președintele american intră în ultima parte a mandatului cu mult mai puțină putere decât a avut vreodată. Iar amenințarea cea mai mare pentru el ar putea veni chiar din interiorul propriei tabere.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗