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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Trupele europene își testează capacitatea operațională în Polonia, Turcia anunță exerciți naval în Marea Neagră în speranța că va exista pace în Ucraina

c Scris de cristian unteanu
Trupele europene își testează capacitatea operațională în Polonia, Turcia anunță exerciți naval în Marea Neagră în speranța că va exista pace în Ucraina
Aosom
Vine luni doamna von den Leyen la București. Interesantă vizită și cu atât mai interesant momentul în care se desfășoară.

Sursa: Adevarul

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