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Politică

Tudor Chirilă, criticat de Horia Brenciu și Smiley la Vocea României. Reacția antrenorului: „Am fost atât de certat, zici că am făcut un sacrilegiu”

c Scris de cornelia mazilu
Tudor Chirilă, criticat de Horia Brenciu și Smiley la Vocea României. Reacția antrenorului: „Am fost atât de certat, zici că am făcut un sacrilegiu”
Aosom
Un duet pregătit de Tudor Chirilă pentru etapa confruntărilor de la Vocea României 2026 a stârnit reacții critice din partea colegilor săi. Horia Brenciu a comparat interpretarea concurenților Francoise Manuel și Eduard Cotoară cu un moment de karaoke.

Sursa: Adevarul

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