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Politică

Tudor Chirilă, mesaj dur către Nicușor Dan după conferința de presă: „Sunteți o rușine“, „pe mineri când îi chemați?”

c Scris de cristian matei
Tudor Chirilă, mesaj dur către Nicușor Dan după conferința de presă: „Sunteți o rușine“, „pe mineri când îi chemați?”
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Artistul Tudor Chirilă l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan, într-un mesaj pe Facebook, după conferința de presă de marți seară. El susține că șeful statului a atacat dreptul la informare, când a oprit un jurnalist să mai ia parte la evenimente.

Sursa: Stirile Pro.tv

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