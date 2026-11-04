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Politică

Tudor Chirilă, mesaj virulent după lovitura primită de Trump în alegeri: „Farul extremismului american pâlpâie”

c Scris de cornelia mazilu
Tudor Chirilă, mesaj virulent după lovitura primită de Trump în alegeri: „Farul extremismului american pâlpâie”
Aosom
Artistul Tudor Chirilă a comentat rezultatele alegerilor din Statele Unite, lansând un atac dur la adresa președintelui Donald Trump și a mișcării MAGA.

Sursa: Adevarul

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