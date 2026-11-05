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Politică

Tudor Curtifan, la VANTARC Defense Forum: „Ne-am trezit brutal din sindromul păcii eterne”. Marea Neagră, dronele și banii pentru înarmare. Marile provocări discutate la eveniment

r Scris de ruxandra paraschiv
Tudor Curtifan, la VANTARC Defense Forum: „Ne-am trezit brutal din sindromul păcii eterne”. Marea Neagră, dronele și banii pentru înarmare. Marile provocări discutate la eveniment
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Ediția a doua a VANTARC Defense Forum a fost transmisă live din Scenario – One Floreasca, București.

Sursa: Dcnews

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