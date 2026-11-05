 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Tudorel Toader, după decizia UNAIC privind destituirea fiului său: „Sunt întrebări care vor trebui să primească răspunsuri”

a Scris de andreea ignat
Tudorel Toader, după decizia UNAIC privind destituirea fiului său: „Sunt întrebări care vor trebui să primească răspunsuri”
Aosom
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, afirmă că decizia Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), prin care fiul său a fost destituit din funcția didactică, nu este definitivă și poate fi contestată.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech