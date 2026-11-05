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Politică

Tudorel Toader sare în apărarea fiului său după destituirea de la Universitatea din Iași: „Sunt multe întrebări care vor trebui să primească răspunsuri”

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Tudorel Toader sare în apărarea fiului său după destituirea de la Universitatea din Iași: „Sunt multe întrebări care vor trebui să primească răspunsuri”
Aosom
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a reacționat după ce Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis destituirea fiului său, lectorul universitar Alexandru Toader, din funcția didactică

Sursa: Stiri Pe Surse

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