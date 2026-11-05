 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Tunelul de 6 km pe sub pământ construit de Ucraina: Mișcare surpriză pentru „zona ucigașă” a Rusiei VIDEO

g Scris de george titus albulescu
Tunelul de 6 km pe sub pământ construit de Ucraina: Mișcare surpriză pentru „zona ucigașă” a Rusiei VIDEO
Aosom
Cursul războiului lui Putin are o turnură neașteptată în toamna anului 2026, conform Institutului pentru Studiul Războiului de la Washington: septembrie și octombrie au constituit două luni consecutive când Ucraina recuperează teritorii. Acum, un tunel de 6 kilometri pe sub pământ a fost construit de către trupele ucrainene, o mișcare surpriză pentru „zona ucigașă” a dronelor Rusiei.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech