Tunelul de 6 km pe sub pământ construit de Ucraina: Mișcare surpriză pentru „zona ucigașă” a Rusiei VIDEO

Cursul războiului lui Putin are o turnură neașteptată în toamna anului 2026, conform Institutului pentru Studiul Războiului de la Washington: septembrie și octombrie au constituit două luni consecutive când Ucraina recuperează teritorii. Acum, un tunel de 6 kilometri pe sub pământ a fost construit de către trupele ucrainene, o mișcare surpriză pentru „zona ucigașă” a dronelor Rusiei.

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