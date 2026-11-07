Turismul mondial se îndreaptă spre un record

Turismul internaţional se îndreaptă spre un nou record în 2026, în ciuda conflictelor din Orientul Mijlociu şi a presiunilor asupra bugetelor populaţiei. Numărul sosirilor turistice internaţionale ar urma să atingă 1,57 miliarde până la sfârşitul anului.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗