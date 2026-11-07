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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Turismul mondial se îndreaptă spre un record

m Scris de mediafax
Turismul mondial se îndreaptă spre un record
Aosom
Turismul internaţional se îndreaptă spre un nou record în 2026, în ciuda conflictelor din Orientul Mijlociu şi a presiunilor asupra bugetelor populaţiei. Numărul sosirilor turistice internaţionale ar urma să atingă 1,57 miliarde până la sfârşitul anului.

Sursa: Zf Ro

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