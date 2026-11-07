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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Turismul mondial se îndreaptă spre un record, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu și a crizei financiare

a Scris de andreea năstase
Turismul mondial se îndreaptă spre un record, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu și a crizei financiare
Aosom
Turismul internațional se îndreaptă spre un nou record în 2026, în ciuda conflictelor din Orientul Mijlociu și a presiunilor asupra bugetelor populației.

Sursa: Stiri Pe Surse

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