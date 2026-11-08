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Politică

Ucraina dezvoltă sisteme capabile să intercepteze rachete balistice în spațiu. „Oreșnik”, una dintre amenințările vizate

v Scris de veronica andrei
Ucraina dezvoltă sisteme capabile să intercepteze rachete balistice în spațiu. „Oreșnik”, una dintre amenințările vizate
Aosom
Kievul a testat de cel puțin trei ori sisteme de interceptare exoatmosferică, concepute pentru a distruge rachete balistice în spațiul apropiat Pământului. Autoritățile ucrainene analizează acum posibilitatea trecerii acestor tehnologii la producția de serie, însă finanțarea rămâne o provocare majoră, scrie focus.ua.

Sursa: Ziare

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