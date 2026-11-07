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Politică

Ucraina lovește în adâncul Rusiei. O rafinărie a luat foc după un atac masiv cu drone

e Scris de emanuel focșan
Ucraina lovește în adâncul Rusiei. O rafinărie a luat foc după un atac masiv cu drone
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Un nou val de atacuri atribuite Ucrainei a vizat mai multe regiuni ale Rusiei în noaptea de 6 spre 7 noiembrie. Potrivit canalelor de monitorizare, o rafinărie petrolieră din Saratov a fost cuprinsă de flăcări, iar explozii și incendii au fost raportate și în regiunile Rostov, Oriol și Belgorod.

Sursa: Realitatea

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