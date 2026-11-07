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Politică

Ucraina revendică lovirea a două lansatoare de rachete Iskander și a unui sistem antiaerian Pantsir în regiunea rusă Briansk. Atacuri ucrainene și asupra unor obiective industriale și petroliere din Rusia

v Scris de veronica andrei
Ucraina revendică lovirea a două lansatoare de rachete Iskander și a unui sistem antiaerian Pantsir în regiunea rusă Briansk. Atacuri ucrainene și asupra unor obiective industriale și petroliere din Rusia
Aosom
Armata ucraineană anunță că a lovit două lansatoare de rachete balistice Iskander și un sistem de apărare antiaeriană Pantsir-S1 în regiunea rusă Briansk. În paralel, forțele Kievului au atacat depozite logistice și poziții ale operatorilor de drone din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Mai multe instalații industriale și energetice din sudul Rusiei au fost, de asemenea, vizate într-o serie de atacuri cu drone și rachete.

Sursa: Ziare

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