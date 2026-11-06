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Politică

Ucraina se pregătește pentru o nouă rundă de negocieri cu Rusia și SUA. Zelenski a avut o discuție cu oamenii lui Trump înaintea întâlnirii

d Scris de diana pană
Ucraina se pregătește pentru o nouă rundă de negocieri cu Rusia și SUA. Zelenski a avut o discuție cu oamenii lui Trump înaintea întâlnirii
Aosom
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut un apel telefonic cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui american Donald Trump pentru negocierile de pace privind Ucraina, înaintea unor noi discuții trilaterale care vor avea loc săptămâna viitoare la Abu Dhabi.

Sursa: Stiri Pe Surse

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