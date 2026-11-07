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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

UDMR visează la Cotroceni. Tanczos Barna crede că partidul va da un președinte înainte ca Elon Musk să ajungă pe Marte

a Scris de alice draghici
UDMR visează la Cotroceni. Tanczos Barna crede că partidul va da un președinte înainte ca Elon Musk să ajungă pe Marte
Aosom
Tanczos Barna speră că UDMR va da un președinte al României înainte ca Elon Musk să ajungă pe Marte. Politicianul a vorbit și despre viitorul MAGA.

Sursa: Stiri Pe Surse

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