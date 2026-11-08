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Politică

Udrea contra Băsescu pe tema alegerilor din SUA. De la „rața șchioapă” la susținerea necondiționată pentru Trump

a Scris de andreea vlad
Udrea contra Băsescu pe tema alegerilor din SUA. De la „rața șchioapă” la susținerea necondiționată pentru Trump
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Rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA provoacă reacții opuse pe scena politică din România. În timp ce fostul președinte Traian Băsescu susține că Donald Trump va rămâne fără putere reală pe final de mandat, Elena Udrea își reafirmă susținerea fermă pentru liderul republican și mișcarea MAGA. Udrea a reacționat dur pe rețelele sociale […]

Sursa: National - Ziarul National

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