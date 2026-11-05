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Politică

UE a activat mecanismul de securitate aeriană după amenințările cu bombă care au vizat cel puțin 12 zboruri europene

v Scris de vlad dobrea
UE a activat mecanismul de securitate aeriană după amenințările cu bombă care au vizat cel puțin 12 zboruri europene
Aosom
Uniunea Europeană a activat mecanismul de schimb de informaţii privind securitatea aviaţiei, în urma unei serii de ameninţări care au vizat zboruri de pasageri în întreaga Europă, a anunţat joi Comisia Europeană pentru agenţia de presă Xinhua.

Sursa: Stirile Pro.tv

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