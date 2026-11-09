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Politică

UE a prelungit cu doi ani misiunea de instruire militară a ucrainenilor. Cât va costa operațiunea

p Scris de petru mazilu
UE a prelungit cu doi ani misiunea de instruire militară a ucrainenilor. Cât va costa operațiunea
Aosom
Misiunea Uniunii Europene privitoare la instruirea militară a ucrainenilor a fost prelungită cu doi ani. Decizia a fost luată de UE care va aloca operațiunii aproape 300 de milioane de euro.

Sursa: Mediafax Ro

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