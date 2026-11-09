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Politică

UE alocă 50 de milioane de euro pentru HUB-ul de securitate de la Marea Neagră. Ce rol va avea centrul de la Constanța

c Scris de cristina stancu
UE alocă 50 de milioane de euro pentru HUB-ul de securitate de la Marea Neagră. Ce rol va avea centrul de la Constanța
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, la București, o investiție de 50 de milioane de euro pentru accelerarea proiectului privind HUB-ul de securitate de la Marea Neagră, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.

Sursa: Adevarul

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