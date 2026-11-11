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Politică

UE pregătește un nou ajutor de urgență pentru Ucraina, după atacurile Rusiei: „Vom ține luminile aprinse”

a Scris de alexandra cruceru, redactor
UE pregătește un nou ajutor de urgență pentru Ucraina, după atacurile Rusiei: „Vom ține luminile aprinse”
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Comisia Europeană pregătește un nou pachet de ajutor de urgență pentru Ucraina, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii critice.

Sursa: Stiri Pe Surse

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